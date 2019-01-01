لا أشواط إضافية في سوبر الإمارات بين الشارقة وشباب الأهلي

المباراة ستُلعب يوم السبت القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر في الإمارات والتي ستجمع السبت القادم الشارقة بطل الدوري مع شباب الأهلي بطل الكأس.

وترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وحضره ممثلو الناديين وممثل شرطة دبي وممثل شركة الأمن الخاصة، بجانب فريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي النصر المستضيف للقاء.

مهاجم الجزيرة يُواصل علاجه الجسدي والنفسي في ألمانيا

واتفق الطرفان خلال الاحتماع على أن يظهر الشارقة باللون الأبيض بالكامل، فيما سيكون اللون الأحمر خاصًا بشباب الأهلي.

المباراة التي ستقام على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي لن تشهد أشواطًا إضافية حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، بل وحسب المادة الـ15 من لائحة البطولة سيحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة.

وتقرر أن يُقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة يوم الجمعة القادم ولمدة ساعة كاملة لكل فريق، فيما سيُعقد المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مساء نفس اليوم.

يُذكر أن تذاكر المباراة طُرحت للبيع إلكترونيًا منذ الخميس الماضي، ويتراوح سعرها بين 20 إلى 200 درهم إماراتي، وسيحظى الحضور بفرص للفوز بهدايا قيمة.