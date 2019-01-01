مهاجم الجزيرة يُواصل علاجه الجسدي والنفسي في ألمانيا

اللاعب غائب منذ 6 أشهر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل أحمد ربيع مهاجم الجزيرة علاجه الجسدي والنفسي في ألمانيا بعد الإصابة التي تعرض لها في مارس الماضي خلال المباراة الودية لفريقه ضد الإمارات.

وكان اللاعب قد سقط مغشيًا عليه عقب الاصطدام بعامود إنارة بأحد الملاعب الفرعية باتحاد الكرة خلال ودية الجزيرة ضد الإمارات، وقد نقل بعدها لمستشفى راشد بدبي.

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صحيفة البيان الإماراتية أوضحت أن التقارير الطبية الأخيرة أكدت تعافي ربيع جسديًا لكنه مازال بحاجة لعلاج نفسي قبل العودة مجددًا للملاعب، إذ يجب تأهيله من الجانب النفسي للعودة بنفس الحماس والرغبة والقدرة على الالتحامات.

ولن تكون تلك الجلسات النفسية هي نهاية تلك المحنة التي يمر بها أحمد ربيع وأبعدته عن الملاعب لـ6 أشهر، بل سيحتاج مهاجم الجزيرة لإعداد بدني دون كرة أولًا قبل أن يبدأ التدرب بالكرة لوحده ومن ثم الانضمام للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

يُذكر أن الجزيرة لم يتخل عن لاعبه الشاب بل حافظ على تعاقده معه ويمنحه مستحقاته المالية بشكل دوري، لكنه غير مسجل في قائمة الفريق في اتحاد الكرة الإماراتي.