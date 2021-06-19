سواريز يكشف سر صداقته مع ميسي وأفضل قرار اتخذه

رد لويس سواريز اعتباره أمام إدارة برشلونة حينما قاد أتلتيكو مدريد للقب الدوري الإسباني ليكون أفضل قرار اتخذه وعن سر سعادته مع ميسي.

يصف الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد قرار الانضمام إلى فريق العاصمة الإسبانية قادمًا من برشلونة بأفضل قرار في حياته.

كيف لا وبعد رحيل سواريز عقب ست سنوات مع برشلونة بشكل عده هو وزميله قائد الفريق ليونيل ميسي مهينًا للمهاجم الأوروجوياني، توج بالدوري الإسباني مع أتلتيكو وهو لقب الليجا الأول لفريق العاصمة منذ 2014.

وتحدث سواريز لموقع صحيفة وورلد سوكر عن رحيله عن برشلونة وقال: "كان لدي عدة خيارات".

هل كان القرار الأفضل؟

ورحل سواريز عن برشلونة لعدم رغبة الإدارة السابقة لبرشلونة في استمراره مع الفريق.

وواصل المهاجم الأوروجوياني الذي كان عنصرًا حاسمًا في فوز أتلتيكو بالدوري بتسجيله 21 هدفًا في البطولة "حينما تأقلمت مع أتليتكو وفكرت في إيمان المدرب بي عرفت دون شك أنه أفضل قرار اتخذته".

وكان الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عنصرًا حاسمًا في انتقال سواريز.

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ماذا عن صداقة سواريز مع ميسي؟

رحل لويس عن برشلونة ولعب موسمًا لمنافس له توج بالدوري لكن التنافس لم يغير من العلاقة الوطيدة بينه وبين قائد برشلونة ليونيل ميسي "أنا وميسي لم نعد نلعب لنفس الفريق لكننا ما زلنا أصدقاء. صداقتنا تتجاوز كرة القدم".

ويرتبط ميسي وعائلته بصداقة قوية مع عائلة سواريز فالعائلتان تظهران دائمًا معًا في عدة مناسبات وفي العطلات خاصة زوجتيهما.

وكانت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي قد هزمت الأوروجواي بمشاركة سواريز 1-0 في كوبا أمريكا 2021 في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

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