كوبا أمريكا 2021 | الأرجنتين تحقق الانتصار الأول على الجريح أوروجواي

كيف سارت المباراة بين الأرجنتين وأوروجواي في مباراة اليوم من كوبا أمريكا 2021

حقق الأرجنتين انتصارًا هامًا على أوروجواي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا.

سيطرة الأرجنتين على المباراة في بدايتها كانت واضحة وبدت الرغبة على ميسي ورفاقه في تحقيق أول انتصار في النسخة الحالية من كوبا أمريكا.

البداية كانت من ميسي بعد مراوغة للدفاع من الرواق الأيمن وتسديدة قوية بيسراه تصدى لها الحارس لتعود أمام لاوتارو ومرمى خال لكن الكرة كانت أسرع منها ولمسها فقط بكعب القدم لتمر إلى خارج الملعب.

جدول مواعيد كوبا أمريكا 2021، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

ميسي ظهر مرة أخرى لكن هذه المرة في مركز صانع اللعب بعد ركنية لعبت قصيرة ووصلت له من الجهة اليسرى وعرضية على رأس رودريجيز الذي سددها لترتطم بالقائم الأيسر ثم تدخل الشباك.

محاولات الأرجنتين لإضافة الثاني استمرت لكن مسلسل وأد الهجمات مبكرًا تواصل من لاوتارو ونيكو جونزاليس، وبعدها تحولت السيطرة إلى أوروجواي.

وكانت أخطر محاولة في الدقيقة 30 حينما وصل كافاني إلى منطقة جزاء الأرجنتين وراوغ أوتامندي لكن سقط وطالب بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم لترتد بهجمة سريعة لميسي الذي انطلق في فرصة 1 ضد 1 لكن تعطلت الهجمة ليمررها البرغوث لرودريجيز القادم من الخلف ويسددها قوية حولها الحارس ركنية.

السيطرة استمرت من جانب أوروجواي وتراجع دفاعي من جانب الأرجنتين ولكن دون أي خطورة أو محاولات حقيقية.

الشوط الثاني بدأ كما انتهى الأول حتى عاد نشاط الأرجنتين بنزول أنخيل دي ماريا وبدأت المرتدات تكون أكثر خطورة حتى أن ميسي أصبح نشيطًا بشكل أكبر لكن اللمسة الأخيرة استمرت غائبة.

محاولات على استحياء من هنا وهناك، انتهت دون أي خطورة وفي الأخير أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز الأرجنتين.

الانتصار وضع التانجو في الصدارة بالتساوي مع تشيلي برصيد 4 نقاط بينما فشل السيليستي في تحقيق أول فوز في أول لقاء له بالبطولة.

ما الذي قدّمه ميسي أمام أوروجواي في كوبا أمريكا 2021؟

لعب ميسي المباراة كاملة ولم يسجل لكن صنع الهدف، كما لم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى وتسديدة أخرى ضربت في الدفاع من ركلة حرة.

البرغوث أبدع في المراوغات، إذ نجح في 9 مرات من أصل 12 محاولة ومرر 40 كرة صحيحة من أصل 47 كما خلق 4 فرص سانحة للتسجيل.

ما يقلق جماهير التانجو فيما يتعلق بالمباراة هي ظهور الإرهاق على البولجا في الدقائق الأخيرة وبدا وكأنه غير قادر على الركض أو بذل الجهود البدنية.

فيديو | شاهد هدف فوز الأرجنتين على أورجواي في دور المجموعات في كوبا أمريكا 2021