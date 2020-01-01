سواريز: مغادرة برشلونة جرحتني، ولست قلقًا على ميسي

تصريحات لويس سواريز قبل مواجهة برشلونة

أكد لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، أنّه شعر بالحزن للرحيل عن برشلونة مؤكدًا تخطيه الأمر ورافضًا الحديث عن أزمة ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني.

سواريز غادر برشلونة بعد أن سجّل 198 هدفًا في ستة مواسم وأصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي.

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وتألق لويزيتو مع روخي بلانكوس مسجلًا خمسة أهداف في الدوري الإسباني لينافس على سباق الهدافين.

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وقال سواريز في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعتقد أنّ برشلونة يعاني تهديفيًا بسبب رحيلي، هناك خطة فنية أو شيء من هذا القبيل وكان عليّ قبول ذلك"

وتابع: "أعيش حياتي الآن في أتلتيكو وربما أشعر بالحزن لأن زملائي السابقين ليسوا في أفضل أحوالهم التهديفية لكن أتوقع الحل يكون سريعًا".

وحول موقف ليونيل ميسي في برشلونة وغيابه عن التهديف من لعب مفتوح، أوضح: "أتحدث كثيرًا معه، ولكن لا نتكلم عن كرة القدم بل عن حياتنا وأطفالنا وجائحة كورونا وأمور كثيرة أخرى غير كرة القدم فنحن أصدقاء قبل كل شيء".

واختتم: "لم أشعر بقلة الاحترام في برشلونة، لكنني تأثرت بفكرة الرحيل وفخور بكل ما قدمته مع النادي. حينما شعرت بأنه غير مرغوب في بحثت عن فريق آخر لإيجاد السعادة، وأنا الآن أستمتع بفترة جديدة في مسيرتي".

جدير بالذكر أنّ سواريز سوف يستقبل فريقه السابق يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".