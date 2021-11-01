سواريز: لهذا أردت آرسنال، وعلينا الحذر من جماهير ليفربول!

لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد يحذر فريقه من صعوبة مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد، ويكشف سر رغبته في الانضمام لآرسنال.

كشف الأوروجوياني لويس سواريز نجم ليفربول وبرشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي عن سبب رغبته السابقة في الانضمام لصفوف آرسنال.

جاء هذا في حوار صحفي مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتطرق خلاله للحديث عن مدى صعوبة مواجهة ليفربول أمام جماهيره في ملعب أنفيلد.

ما الذي قاله سواريز عن مواجهة ليفربول؟

وقال سواريز: "نعلم جميعًا أن ليفربول خطر للغاية في الهجمات المرتدة عندما تصل الكرة للأمام لدى أصحاب السرعات لديهم".

وأضاف النجم الأوروجوياني: "لكننا علمنا كذلك أنهم لديهم نقاط ضعف يمكننا أن نستغلها لصالحنا، ويجب أن نقوم بذلك في المباراة المقبلة".

وأردف: "علينا أن نحذر بعيدًا عن الخطط وما إلى ذلك، فليفربول في أنفيلد يملك لاعبًا إضافيًا وهو الجمهور، بكل تأكيد سيجعلون كل شيء أصعب، وكلمات أغنية لن تسير وحدك أبدًا هي خير دليل على ذلك".

ما الذي قاله سواريز عن رغبته السابقة في الانضمام إلى آرسنال؟

وصرح سواريز عن آرسنال: "كنت في ليفربول لحوالي عام ونصف قبل أن يأتي براندن رودجرز، وقتها كنت أريد الرحيل، وتحدث معي وأخبرني أنه جاء ليغير كل شيء ويعيد الفريق لدوري الأبطال من جديد".

وأكمل: "ما حدث بعدها أننا مررنا بموسم سيئ للغاية وأردت الرحيل، في ذلك الوقت كان آرسنال يلعب في دوري أبطال أوروبا كل موسم".

جدير بالذكر أن سواريز كان قد لعب مع ليفربول 133 مباراة في كل البطولات وسجل 82 هدفًا قبل أن يرحل لبرشلونة في 2014.

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