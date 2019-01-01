سواريز يُحذر من الاستهانة بهجوم ليفربول بعد غياب صلاح

لاعب برشلونة يتحدث قبل المواجهة المرتقبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر لويس سواريز من الاستهانه بهجوم ليفربول بعد غياب محمد صلاح عن المباراة ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددًا أن بدلاءه يتمتعون بالجودة اللازمة.

ويخوض الريدز مباراة صعبة على آنفيلد لتعويض خسارته ذهابًا في كامب نو بثلاثة أهداف دون مقابل، وما جعل الأمور أسوأ غياب ثنائي هجومه روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح للإصابة.

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مهاجم البارسا الذي سبق ولعب لليفربول قال تعليقًا عن غياب الدولي المصري "هو لاعب مهم جدًا، أحد أفضل 3 لاعبين في العالم خلال الموسمين الأخيرين".

"هو غياب مهم بالنسبة لهم، لكنهم يمتلكون لاعبين مثل أوريجي وشاقيري وستوريدج، وهم قادرون على اللعب ويمتلكون الجودة اللازمة".

يُذكر أن سواريز سبق أن زامل ستوريدج في هجوم ليفربول موسم 2013-2014 وقد سجل كلًا من اللاعبين ما يزيد عن 20 هدف هذا الموسم.