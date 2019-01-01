المصائب لا تأتي فرادى.. فان دايك يغيب عن تدريبات ليفربول

بعد تأكد غياب صلاح وفيرمينو.. فيرجيل فان دايك يغيب عن تدريبات ليفربول وشكوك حول مشاركته أمام برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلنت مصادر مقربة من نادي ليفربول أن قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك غاب عن تدريبات الفريق اليوم.

وسيحل برشلونة مساء غد الثلاثاء ضيفًا ثقيلًا على ليفربول على ملعب أنفيلد في مواجهة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأثيرت الشكوك حول مشاركة فيرجيل فان دايك في مواجهة برشلونة غدًا بشكل أساسي، ولكن لم يؤكد أي من المصادر الأمر حتى الآن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مايو ٢٠١٩

وكان يورجن كلوب قد أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أفيم ظهر اليوم الإثنين غياب محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو عن مواجهة برشلونة.

وقال كلوب: "صلاح أصيب بارتجاج بسيط، وهو ليس جاهزًا بالشكل المطلوب للمشاركة في مواجهة برشلونة غدًا، فيرمينو أيضًا لن يكون متاحًا"

وستشكل إصابة فان دايك في حال أجبرته على الغياب عن مباراة برشلونة أو عن المباراة الأخيرة لليفربول في البريميرليج أمام وولفرهامبتون ضربة موجعة للريدز.

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يذكر أن ليفربول كان قد خسر ذهابًا أمام برشلونة الأسبوع الماضي على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.