سواريز: برشلونة أضاع نقطتين وهناك أشياء ينبغي معالجتها

السفاح حزين لضياع نقطتين على البلو جرانا

تحسر مهاجم برشلونة لويس سواريز على ضياع نقطتين في مباراة ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل لحساب الأسبوع الـ19 للدوري الإسباني.

وأشار السفاح الذي ظفر بجائزة لاعب المباراة، إلى وجود أشياء يجب تحسينها في الفريق، لكي يتمكن من الحفاظ على لقب الليجا للعام الثالث على التوالي.

وبعد المباراة قال للصحفيين "ما قُمنا به اليوم كان صعبًا بقلب النتيجة في ملعب المنافس، وكنا نعرف مدى صعوبة اللعب على هذا الملعب".

وأضاف "نحن نغادر أرضية الملعب ولدينا شعور بأننا خسرنا اليوم نقطتين، كنا سنجد أنفسنا في مشكلة إذا لم نقلب النتيجة".

وتابع "من الواضح أن هناك أشياء يجب العمل على تحسينها دائمًا، وبصرف النظر عن الفوز أو الخسارة، يجب أن نحسن أنفسنا دائمًا".

وألقى باللوم على نفسه وزملائه، بقوله "علينا تقييم هذه المباراة، كنا أمام منافس يتطور باستمرار، لكن هذا ليس عذرًا، نحن الفريق حامل اللقب والمتصدر أيضًا".

وختم حديثه "سأغادر الملعب بمشاعر مختلطة، ويتعين علينا الالتزام بالتحقيق الفوز. الآن قد انتهى الدور الأول، وعلينا مراجعة أنفسنا لتحسين مستوانا ولتفادي ارتكاز المزيد من الأخطاء".

بهذه النتيجة، ظل برشلونة في صدارة الليجا، بالوصول للنقطة الـ40، لكن بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، بعد انتصاره خارج قواعده على خيتافي بثلاثية نظيفة في ديربي مدريد المصغر.