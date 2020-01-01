فالفيردي: غير راضٍ عن التعادل وتأثرنا بالنقص العددي

تصريحات إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب التعادل في ديربي كتالونيا

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة إن مواجهة الديربي كانت كما هي عادتها بنفس التوتر والشحن، مؤكدًا عدم رضاه عن النتيجة.

وانتهى ديربي كتالونيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليفشل برشلونة في الحفاظ على فارق النقطتين مع ملاحقه المباشر ريال مدريد ويتساوى معه في النقاط.

وعقب المباراة، قال إرنستو فالفيردي إن المباراة كانت صعبة والفريق وجد صعوبة في الوصول إلى المرمى، كما لجأ لاعبو إسبانيول إلى الكرات الثابتة من أجل التسجيل.

وأضاف: "حاولنا أن نستمر في العمل رغم التأخر في النتيجة بهدف وبالفعل عدنا وتقدمنا في شوط المباراة الثاني، ولكن النقص العددي أثر علينا في الدقائق الأخيرة"

وتابع: "لقد ضغطوا بقوة بعد طرد دي يونج وسجلوا التعادل، أنا غير راضٍ عن هذه النتيجة واليوم نشعر أننا خسرنا نقطتين في مباراة كان يجب أن نفوز بها"

وأردف: "هناك تطلعات عديدة كما هو الحال في كل عام، نريد أن نفوز بكل البطولات التي ننافس عليها، فيدال؟ هو لاعب مهم ونعول عليه كثيرًا خصوصًا بعد رحيل ألينيا"

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يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني رغم سقوطه في فخ التعادل الليلة وانتصار ريال مدريد على خيتافي، وذلك بفارق الأهداف.