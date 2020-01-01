سواريز: استعد للمشاركة مع برشلونة بمجرد عودة كرة القدم

سواريز يطلب من الجمهور الصبر على سيتين

أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أنّه قادر على العودة للمشاركة في المباريات في منتصف أبريل مما يعني جاهزيته للعب حينما تُستنأنف البطولات مرة أخرى.

سواريز تعرض للإصابة في مطلع العام الجاري وكان من المتوقع عودته في منتصف مايو.

وقال لويس سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الطبيب أخبرني أن رحلة العلاج تسير بصورة رائعة وأنني قادر على التعافي بصورة نهائية قريبًا".

المزيد من الفرق

وتابع: "الجديد هو أنّه بعد توقف المباريات أصبحت الآن قادرًا على اللعب بمجرد عودة النشاط مرة أخرى، الآن أستطيع اللعب في منتصف أبريل، وربما أشارك في أول مباراة يخوضها برشلونة بعد التوقف".

وبالحديث عن فيروس كورونا، علّق: "أتقبل قرارات الدول المختلفة واتفق مع بعضها، ولكني أتفهم أن الظروف التي نعيشها صعبة للغاية ويجب علينا الحذر ولذلك أغلق الدول الحدود، ويجب أن نضع سلامة الجميع قبل أي شيء بما في ذلك كرة القدم".

واختتم: "لا يجب أن نتسرع في الحكم على المدرب كيكي سيتين، من الضروري تجربة أمور جديدة ومحاولة تغيير الشكل العام وهذا بالطبع يحتاج إلى الوقت. علينا الصبر وسوف أحاول تقديم كل ما يطلبه مني داخل الميدان".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بعد 27 جولة كما أن سواريز سجل 11 هدفًا في الليجا و3 في دوري أبطال أوروبا.