برشلونة يشعر بالقلق من إصابة سواريز

ما هي تفاصيل إصابة سواريز؟

يشعر نادي برشلونة بالقلق من تجدد إصابة مهاجم الفريق، لويس سواريز، بعد شعوره ببعض الآلام أثناء مباراة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

برشلونة ودّع السوبر الإسباني بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد 3-2 في مدينة جدة بالسعودية ليعود الفريق البلوجرانا إلى كتالونيا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إنّ سواريز ظهر في التدريبات قبل لقاء إسبانيول في الدوري الإسباني وهو يتحسس الإصابة القديمة في الركبة وبدا على وجهه ملامح الألم لكنّه شارك لمدة 90 دقيقة في اللقاء وسجل هدفًا وصنع آخر.

وأوضحت أنّ الإدارة لم ترى ضرورة متابعة الحالة الصحية للاعب بعد اللقاء لكونه تمكن من المشاركة واللعب في أفضل مستوياته ولكن بعد تكرار الشعور بالألم في لقاء الروخي بلانكوس فسوف يعود سواريز لمراجعة موقف ركبته مع الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية في مايو الماضي.

وأكدت الصحيفة أنّ الهدف هو وصول صاحب الـ 32 عامًا إلى مباراة نابولي بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل في أفضل حالة بدنية ممكنة.

ويستغل برشلونة عدم اللعب لمدة 10 أيام كاملة بعد توديع السوبر للتأكد من سلامة اللاعب، إذ يخوض البلوجرانا مباراته المقبلة يوم 19 يناير ضد غرناطة في "كامب نو".

جدير بالذكر أنّ سواريز تعرض للإصابة في مطلع الموسم الجاري أمام أتلتيك بلباو لكنّه عاد ضد فالنسيا وسجل هدفين.