سواريز: أي لاعب يتمنى الانضمام لليفربول

لويس سواريز نجم برشلونة يحذر زملائه من خطورة الثلاثي الهجومي في صفوف ليفربول ويؤكد على تضخم قدرات الفريق المادية في سوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد لويس سواريز نجم هجوم فريق برشلونة بالثلاثي الهجومي الخاص بنظيره في ليفربول وبما يقدمونه للريدز خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سواريز لصالح صحيفة "جارديان" وأكد خلالها أن ليفربول تغير كثيرًا عما كانت عليه الأحوال عندما كان لاعبًا هناك.

فان دايك: لا نفكر إلا في هدرسفيلد ومن بعده برشلونةhttps://t.co/TxmXvlbbpv — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وقال سواريز: “سيكون شعورًا غريبًا أن أتواجد في ملعب أنفيلد لكنه سيكون مميزًا، لقد رأيت كاريجار في أولد ترافورد وكنت متحمسًا للغاية".

وأضاف: "الآن أنا لاعب لبرشلونة وأشعر بالهدوء، لكن عندما سألعب سيختلف الأمر تمامًا، أنا ممتن للغاية لأنني لاعب لبرشلونة وأننا ندرك أهدافنا في الموسم الجاري".

وأكمل: "الأمور مختلفة في ليفربول بالوقت الحالي، أي لاعب سيحب أن ينضم لهم، وعندما كنت معهم لم تكون المصروفات كما هي في حاليًا".

هل يتسلم برشلونة الدوري الإسباني يوم السبت المقبل؟

واختتم: "ليفربول في الوقت الحالي لديه ثلاثي هجومي يتمتع بسرعات عالية، ولديهم مهارات كبيرة، ويصنعون الفارق في نتائج الفريق".

جدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف ليفربول أولًا في ملعب كامب نو يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن يحل ضيفًا عليه في أنفيلد يوم الثلاثاء التالي.