هل يتسلم برشلونة الدوري الإسباني يوم السبت المقبل؟

النادي الكتالوني بحاجة لـ 3 نقاط لحصد لقب الليجا

يقترب نادي برشلونة من الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإسباني يوم السبت المقبل حال حقق الفوز على ليفانتي في الجولة 35 من البطولة.

برشلونة قد يحسم اللقب قبل انطلاق المباراة حال فاز ريال بلد الوليد على أتلتيكو مدريد.

وفي حال حقق النادي الكتالوني اللقب الثاني له على التوالي والـ 26 في تاريخه فلن يحصل على الكأس ولن يحدث أي تكريم من الاتحاد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنّ لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، لن يتواجد في مدرجات ملعب "كامب نو" لمنح برشلونة الكأس حال التتويج بالبطولة.

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(📸: IG/leomessi) pic.twitter.com/24TjJWHgOd — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

وأوضحت أنّ برشلونة سوف ينتظر ليوم 12 مايو المقبل للتتويج الرسمي بالجائزة في مباراة خيتافي في الجولة قبل الأخيرة بالليجا وآخر مباريات البلوجرانا في "كامب نو".

أما صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد أكدت أن روبياليس سوف يتواجد في مدرجات "كامب نو" ويمنح الكأس لهداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أنّ الموسم الماضي حسم برشلونة الدوري الإسباني قبل 4 جولات من النهاية ولم يرفع الكأس سوى في المباراة الأخيرة ضد ريال سوسيداد.

ووصل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا ليضرب موعدًا مع فالنسيا كما يواجه ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.