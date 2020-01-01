سليماني يدخل حسابات برشلونة

رحلة البحث عن مهاجم مستمرة

كشفت تقارير إسبانية عن دخول إسلام سليماني، مهاجم موناكو، الترشيحات الخاصة ببرشلونة في إطار بحثه عن مهاجم لتعويض إصابة لويس سواريز.

سليماني تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن عزمه على الرحيل عن موناكو في يناير الجاري، وارتبط بعدة أندية، أبرزها توتنهام ومانشستر يونايتد.

وأوضحت "موندو" أن سليماني يدخل ضمن قائمة الأسماء المرشحة من قبل إدارة النادي لتعويض غياب سواريز لأربعة أشهر مقبلة.

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الصحيفة أفادت بأن القائمة تضم بجوار الجزائري دوسان تاديتش، مهاجم أياكس، والذي عرضه وكلائه على النادي الكتالوني، ووسام بن يدر، زميل سليماني في موناكو، ووويليام جوسيه، نجم سوسيداد.

واستبعدت الصحيفة أن يكون أي من هؤلاء المهاجم الذي سيضمه برشلونة في ميركاتو الشتاء، وكذلك ثنائي تشيلسي أوليفييه جيرو وبيدرو، وكذلك فيرناندو يورينتي من نابولي.

الصحيفة تحدثت عن أن إدارة البلوجرانا لا تريد تكرار ما حدث في صفقة كيفين برينس بواتينج الموسم الماضي، وستعمل في الأيام الثلاثة المقبلة للعثور على لاعب يتناسب مع خطط الفريق.

ويلعب برشلونة مساء الخميس أمام ليجانيس لحساب دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.