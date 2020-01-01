سلمان المؤشر يتبع طريق حسين عبدالغني مع الأهلي

أوضحت الصحيفة أن المؤشر سيحصل على نفس المميزات في العقد القديم

أكدت تقارير صحفية مُقربة من النادي الأهلي، توصل الإدارة إلى اتفاق مع اللاعب سلمان المؤشر من أجدل تمديد تعاقده مع الفريق للفترة المُقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن المؤشر وافق على تمديد تعاقده إلى نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقده مع الفريق بشكل رسمي بعد أيام.

وأوضحت الصحيفة أن المؤشر سيحصل على نفس المميزات في العقد القديم من ناحية الراتب الشهري وخلافة.

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وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة النادي عقب قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة موافقة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم على التجديد من أجل مواصلة مشوارهم مع فرقهم في بطولة الدوري.

وكانت لجنة الاحتراف قد أبلغت الأندية بضرورة تجديد عقود اللاعبين حتى 15 سبتمبر المُقبل للأندية التي تشارك في بطولة الدوري، وحتى 5 أكتوبر للأندية المتواجدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

إدارة النادي الأهلي السعودي كانت قد توصلت منذ أيام إلى اتفاق مع اللاعب حسين عبدالغني قائد الفريق لتمديد التعاقد إلى نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

وينتهي عقد عبدالغني مع الراقي في شهر أغسطس المُقبل، ويستوجب على إدارة النادي تمديد عقد اللاعب حتى يستمر مع الفريق.