سلمان المؤشر: اتفقت مع مدرب خاص لاستكمال التدريبات البدنية

المؤشر يواصل تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية.

أكد سلمان المؤشر، لاعب النادي الأهلي، على أنه يركز على تجهيز نفسه بدنيًا بشكل جيد، خلال فترة التوقف الحالية، من أجل الحفاظ على برنامجه اللياقي الخاص بشكل كامل، والذي وضعه الجهاز الفني له.

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين توقفًا خلال الفترة الحالية، بعد قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية بالمملكة العربية السعودية، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

المؤشر قال خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية: "اتفقت مع مدرب لياقة خاص، أتحصل من خلاله على برنامج لياقي استكمل به التحضيرات البدنية خلال الفترة الحالية".

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لاعب الأهلي تابع: " بكل تأكيد مهما كان البرنامج اللياقي مكثفاً داخل المنزل للاعب كرة القدم، إلا أنه لن يمنحه الحساسية اللازمة والتحضيرات البدنية والفنية التي سيحصل عليها داخل أرضية الميدان".

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سلمان المؤشر أردف: " الحفاظ على الحضور البدني سيساعد اللاعب على العودة إلى كامل جاهزيته بأسرع وقت ممكن عقب استئناف النشاط الرياضي".

وشدد المؤشر على ضرورة تنفيذ الجميع تعليمات وزارة الصحة، وكافة الجهات المعنية، بالبقاء داخل المنازل، من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والعودة بأسرع وقت ممكن إلى الحياة الطبيعية مجددًا.

يذكر أن عقد سلمان المؤشر سينتهي بنهاية الموسم الحالي مع ناديه الأهلي، حيث لم يفاتحه أحدًا في ناديه بشأن تجديد عقده حتى الآن.