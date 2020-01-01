الأهلي يدرس استغلال الأزمات والتعاقد مع بلعمري وأنسيلمو

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل.

بدأ النادي الأهلي، البحث عن صفقات مميزة، من أجل التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى لاستغلال أزمات بعض اللاعبين مع أنديتهم، من أجل التعاقد معهم.

الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي الشباب، كان قد دخل في أزمة مع إدارة ناديه، حيث طلب فسخ تعاقده، وهو الأمر الذي رحب به ناديه خلال الفترة الماضية.

بلعمري أعلن عبر حسابه على "إنستجرام" عن استيائه من تعامل ناديه، حيث قال: "تخيل لاعب محترف يسافر للعلاج على حسابه الخاص، ادفع واحضر الفواتير، تخيل يجبرونك أن تفسخ عقدك مع وكيلك وتوقع مع وكيل آخر من أجل بيع عقدك، تخيل يجبرونك على تصاريح معينة".

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تصريحات المدافع الجزائري، أثارت استياء ناديه، ليعلن عن أن بلعمري أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

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ومن ناحية أخرى، طلب البرازيلي أنسيلمو، لاعب نادي الوحدة من وكيله، فسخ عقده الذي يربطه مع ناديه، وأبدى رغبته بشكل علني في عدم المواصلة مع ناديه، مشيرًا إلى أنه لديه عروض محلية وخارجية.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية، إلى أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع جمال بلعمري والبرازيلي أنسيلمو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي هذا الأمر، بعد عرض اللاعبان على الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، من أجل الحصول على الضوء الأخضر والتعاقد معهما.