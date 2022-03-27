"سلمان الفرج نفسه لن يقبل المقارنة مع محمد نور، نظلمه كثيرًا بها"

يحظى سلمان الفرج نجم الهلال والمنتخب السعودي بإعجاب الجميع في السعودية، وقد وصفه أكثر من محلل وناقد رياضي بأنه اللاعب الأفضل في البلاد حاليًا.

الفرج يتمتع بشخصية قيادية ورؤية للملعب بجانب جودته الفنية والبدنية، بجانب ثقل كبير في غرفة ملابس ناديه أو منتخب بلاده.

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الإعلامي عبد العزيز المريسل لم يختلف مع كل ما سبق، بل أكد حبه الكبير للفرج، لكنه في نفس الوقت رفض تمامًا مجرد التفكير بمقارنته مع نجم الاتحاد المعتزل محمد نور.

بعض الأصوات بدأت تُقارن بين اللاعبين بالفعل، لكن المريسل رفض ذلك تمامًا، بل أشار إلى أن الفرج نفسه سيرفض تلك المقارنة.

بقوله عبر تويتر "أنا أحب سلمان الفرج وتُعجبني شخصيته وما يُقدمه فنيًا، لكني أظلمه كثيرًا إذا فكرت مجرد تفكير أقارنه بالقوة العاشرة محمد نور، حتى سلمان الفرج لا يقبلها".

انا احب #سلمان_الفرج و تعجبني شخصيته و ما يقدمه فنياً ، لكني أظلمه كثيراً إذا فكرت مجرد تفكير أقارنه بالقوة العاشرة #محمد_نور

حتى سلمان الفرج لا يقبلها — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 26, 2022

يُشار إلى أن محمد نور يُعد من أساطير الكرة السعودية وقد قضى مسيرته كاملة مع الاتحاد باستثناء موسم واحد لعبه مع النصر وتُوج به بالكأس، وقد ساهم في إنجازات العميد المحلية والقارية في العقد الأول من الألفية الجديدة.