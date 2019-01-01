سلتيك يسمح لرودجرز بالحديث مع ليستر سيتي

النادي وصف الأمر بأنه "على مضض"

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن سلتيك عبر بيان رسمي سماحه "على مضض" للمدرب برندان رودجرز بالحديث مع ليستر سيتي عن إمكانية توليه منصب المدير الفني للفريق.

وكان ليستر سيتي قد أقال المدرب الفرنسي كلود بويل بعد تراجع النتائج وخاصة الخسارة الساحقة أمام كريستال بالاس 4-1 في آخر جولات الدوري الإنجليزي.

وظهر البيان على الموقع الرسمي للنادي الأسكتلندي، وجاء فيه "يؤكد نادي سلتيك أنه تلقى طلبًا من ليستر سيتي للحديث مع المدرب برندان رودجرز فيما يخص المنصب الشاغل لديهم حاليًا".

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"برندان أوضح للنادي أن تلك فرصة يتمنى التحقق منها جيدًا، لذا وعلى مضض شديد، سمح النادي له بالحديث مع ليستر سيتي".

يُذكر أن سلتيك يتصدر جدول ترتيب الدوري الأسكتلندي حاليًا برصيد 63 نقطة وبفارق 8 نقاط عن رينجرز في المركز الثاني، فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ12 من جدول ترتيب البريميرليج ويبتعد بفارق 8 نقاط أيضًا عن منطقة الهبوط.