لاعبه السابق: آرسنال لن يستطيع التأهل لدوري الأبطال القادم

ميرسون لديه وجهة نظر!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد بول ميرسون نجم وسط آرسنال السابق تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، واصفًا الفريق بأنه لا يستطيع التغلب على كبار الدوري الإنجليزي.

وتقدم آرسنال للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد في الخامس و3 نقاط عن تشيلسي في السادس لكن مع مباراة أقل للبلوز، ومع هذا لا يثق ميرسون بقدرات فريق أوناي إيمري على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

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إذ قال ضمن تصريحاته عن مواجهة بورنموث القادمة "آرسنال يستطيع سحق الصغار لكن يُواجه صعوبات في الفوز على الكبار، أليس كذلك؟ هم حاسمون للغاية أمام هذه النوعية من الفرق، ولذا لا أستطيع إلا أن أرى آرسنال فائز أمام بورنموث، قد تكون نتيجة أخرى جيدة في سباق الفوز بالمركز الرابع".

أضاف "نقطة واحدة فوق اليونايتد، ليس واثقًا بعد من تأهل آرسنال لدوري الأبطال القادم. لديهم نتائج سيئة وسيتم اللحاق بهم في النهاية".