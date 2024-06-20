عاد مثل سلاحف النينجا .. كيليان مبابي يظهر في تدريبات فرنسا بقناع فريد ويبعث رسالة لهولندا!

فرنسا تستعد لقمة أوروبية أمام هولندا..

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، استعداداته بجدية مع منتخب الديوك، قبل مواجهة هولندا غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا.

مبابي كان قد تعرض لإصابة قوية بكسر في الأنف، بعد احتكاك عنيف مع كيفن دانسو لاعب النمسا، خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولى من اليورو، وظهرت شكوك حول مشاركته في مباريات فرنسا المقبلة.

إلا أن ظهور كيليان مبابي اليوم في مران الديوك وهو يرتدي القناع الذي يمسك بأنفه ويغطي عينيه، أكد تصريحات مدرب فرنسا ديدييه ديشان، بشأن قدرة لاعب ريال مدريد على اللحاق بمباراة القمة في المجموعة أمام المنتخب الهولندي.

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واختار كيليان الظهور بقناع يحمل ألوان علم فرنسا، وشعار المنتخب "الديك"، ليحسم الجدل بشأن مسألة مشاركته في المباراة، وكذلك ينهي كل التكهنات حول حاجته إلى إجراء عملية جراحية.

وتعتبر المباراة بمثابة نهائي مبكر في البطولة الأوروبية، بين الطواحين التي فازت باللقب مرة وحيدة في 1988 والديوك الفرنسية التي حصدت اللقب مرتين من قبل خلال نسختي 1984 و2000.

واستهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة بفوز متعثر على النمسا بهدف من نيران صديقة، ويحتاج إلى الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة.

في المقابل، يسعى منتخب هولندا لمواصلة حملته نحو دور الـ16 بعد فوزه في الجولة الأولى على بولندا (2-1)، بفضل ثنائية جاكبو وفيجهورست.