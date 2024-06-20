أوقف الجدل .. ديشان يحسم موقف كيليان مبابي من مواجهة فرنسا وهولندا

النجم الفرنسي كان قد تعرض لإصابة في أنفه

حسم ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا موقف نجم الفريق، كيليان مبابي، من المواجهة المرتقبة أمام هولندا يوم غدٍ الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا.



مبابي كان قد خاض مباراة ممتازة أمام النمسا في افتتاح مشوار الديوك في يورو 2024، لكنه تعرض لإصابة قوية في الأنف بع

د احتكاك عنيف مع كيفن دانسو لاعب الفريق الخصم، لتظهر الشكوك حول مشاركته فيما تبقى من المسابقة، وبالتحديد في مباراتي بولندا وهولندا القادمتين.

وتضاربت الأخبار خلال اليومين الأخيرين حول موقف اللاعب من مواجهة القمة أمام الطواحين الهولندية، إلا أن ديشان حسم كل شيء بالتأكيد على تحسن حالة اللاعب وقدرته على خوض المباراة.

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إذ قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "أستطيع تأكيد تحسن حالة مبابي، كل شيء يسير في طريق أن يكون متاحًا لمباراة الغد أمام هولندا. نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح".

يذكر أن صاحب الـ25 سنة يستعد لخوض رحلة جديدة في مسيرته الموسم القادم، بعدما أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، لينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.