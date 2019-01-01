سكولز يُطالب مانشستر يونايتد بضم أوزيل!

صفقة مميزة إن تمت..

طالب بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، ناديه بأن يستغل وضع مسعود أوزيل داخل آرسنال، والعمل على ضمه في الفترة المقبلة.

ويُعاني اليونايتد كثيرًا في الفترة الحالية ويُتوقع أن يدخل بقوة في سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم الصفوف.

اليونايتد قد انتصر بصعوبة بالغة على بارتيزان الصربي بهدف من توقيع أنتوني مارسيال في المباراة التي أُقيمت ضمن دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

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وقدّم سكولز أوزيل كحل للأزمة الهجومية الحالكة في الشياطين الحمر، إذ سجل المانيو فقط 6 أهداف في آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي رغم البداية القوية بتسجيل رباعية في تشيلسي بالأولد ترافورد.

الدولي الإنجليزي السابق قال "مانشستر يمكنه أن يحاول مع لاعب مثل أوزيل يستطيع أن يربط الفريق ببعضه. لديه جودة عظيمة وبالتأكيد وضح ذلك في مسيرته."

"يمكنه أن يكون إجابة لمشكلة صناعة اللعب لدينا على المدى القصير، لا أعرف، ولكنني أظن أن الأمر برمته في النهاية بيده."

وأتم "لا يمكنني أن أرى ذلك سيحدث، ولكنه من النوع الذي قد يحاول اليونايتد معه من أجل فائدة قصيرة الأجل."

يذكر أن المدرب أوناي إيمري قد واصل استبعاد أوزيل من قائمة آرسنال، وآخرها خلال مباراة الفريق بالدوري الأوروبي أمام فيتوريا جيامرياش البرتغالي، مما يثير التساؤلات حول مستقبل نجم ريال مدريد السابق.

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كما تجدر الإشارة أن إيمري أيضًا قد أكد على أن أوزيل لاعب مهم بالنسبة له، وأن الفريق بمجرد أن يحتاجه فسوف يحظى بفرصة المشاركة أساسيًا أو بديلًا.