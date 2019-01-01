جماهير آرسنال ترفع لافتات ضد إيمري وتُطالب برحيله

الغضب متملك من جماهير الجانرز..

يبدو أن جمهور آرسنال قد بدأ صبره في النفاذ على المدرب أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الأونة الأخيرة، وهو ما عُبر عنه خلال مواجهة الفريق في الدوري الأوروبي.

ويُلاقي آرسنال نظيره فيتوريا جيمارياش في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي على ملعب الإمارات، وقد تلقت شباك الجانرز أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

جمهور آرسنال الحاضر في ملعب الإمارات قد رفع لافتات بعنوان "أرحل إيمري".

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وآخر رفع لافتة تحمل هجومًا على إيمري بسبب ما يقوم به من قرارات ضد مسعود أوزيل نجم آرسنال، والذي لم يشارك حتى الآن منذ بداية الموسم وكتب "أوناي توقف عن تجميد أوزيل."

الجانرز في حالة غير جيدة في هذه الفترة، ولا سيما بعد الخسارة التي تلقوها من شيفيلد يونايتد خارج الديار بهدف نظيف أضاعت عليهم فرصة مناصفة المركز الثاني مع مانشستر سيتي.

حالة من عدم الرضا تسود جماهير آرسنال، غير أن التغير لا يبدو وشيكًا، فالإدارة تشعر بالرضا حتى اللحظة عن ما يقدمه المدرب الإسباني في ملعب الإمارات.