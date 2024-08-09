"عملاق أوروبي يطلب سفيان رحيمي" .. البكيري يوجه صدمة مزدوجة لجماهير الاتحاد والعين!

كما كان متوقعًا بعد تألقه اللافت في أولمبياد باريس..

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن نبأ صادم لجماهير الاتحاد، التي طالبت الإدارة بالتدخل سريعًا من أجل التعاقد مع الدولي المغربي سفيان رحيمي، هداف العين الإماراتي، الذي لعب دورًا بارزًا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وحطم سفيان رحيمي العديد من الأرقام القياسية، خلال مشاركته مع منتخب المغرب في أولمبياد باريس، حيث قاده للفوز بالميدالية البرونزية، ليسجل أسود الأطلس، أولى ميدالية عربية في تاريخ كرة القدم الأولمبية، بعد فوز ساحق على مصر بنتيجة (6-0)، في مباراة تحديد المركز الثالث، كما وقع رحيمي على 8 أهداف، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في مباريات البطولة كاملة، خلال نسخة واحدة.

وذكر البكيري، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يستهدف النجم سفيان رحيمي، هداف منتخب المغرب ونادي العين الإماراتي، مقدمًا عرضًا مغريًا لنجم الأولمبياد الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من 8 ملايين يورو، وينتهي عقده في يونيو 2025.

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ويعيش سفيان رحيمي عامًا استثنائيًا في مسيرته الكروية، حيث تمكن من قيادة العين الإماراتي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخ ناديه، بعدما سجل 13 هدفًا خلال البطولة، ليتوج بجائزتي الهداف وأفضل لاعب، كما تمكن من هز شباك النصر والهلال في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، فضلًا عن التسجيل أمام الفيحاء في مرحلة المجموعات.

وكان الاتحاد قد استهدف التعاقد مع سفيان رحيمي، قبل مشاركته في أولمبياد باريس، والتي وضعت اسمه على طاولة الأندية العالمية، فيما رفض العين التفريط في خدمات اللاعب للتوجه إلى دوري روشن السعودي، حيث كانت الإدارة الإماراتية تخطط لتمديد عقد اللاعب بعد تألقه اللافت في البطولة الآسيوية.