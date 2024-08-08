برونزية أولمبياد باريس | إنه زمن المغرب .. تحطيم الأسطورة المصرية في ليلة "العقدة التاريخية والإذلال البدني والذهني"

المغرب يقتنص أول ميدالية عربية في كرة القدم..

"إنه زمن المغرب".. رسالة قوية قدّمها نجوم أسود الأطلس للعالم، خلال منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الحالية "باريس 2024".

المغرب فاز بسداسية مقابل لا شيء، مساء اليوم الخميس، على منتخب مصر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع؛ ليحقق "الميدالية البرونزية" رسميًا.

هذه الميدالية؛ هي "الأولى" للعرب بصفة عامة وللمنتخب المغربي تحديدًا، في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، عبر التاريخ.

التألق المغربي في "أولمبياد باريس"؛ يأتي استكمالًا للوحة الفنية التي قدّمها أسود الأطلس، في بطولة كأس العالم التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها، في نوفمبر وديسمبر من عام 2022.

وقتها.. أحرج المغاربة "منتخبات عريقة" في عالم كرة القدم؛ ليحققوا المركز الرابع، لأول مرة في تاريخ العرب وأسود الأطلس أيضًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد اكتساح المغرب للمنتخب المصري، في مباراة "الميدالية البرونزية" بدورة الألعاب الأولمبية..