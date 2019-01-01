سعيد المولد يدعم الأهلي في مواجهة ضمك

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز على ضمك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن أهلي جدة سيستعيد خدمات بعض لاعبيه المصابين الذين بعدوا خلال المرحلة الأخيرة عن المباريات.

الأهلي يستعد لمواجهة ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر لها الخميس المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويبحث أطراف المباراة نقل المباراة من على ملعب "الجوهرة المشعة" بسبب ظهور أرضية الملعب في وضع سيئ للغاية في المباراة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الأهلي سيستعيد سعيد المولد الظهير الأيمن للفريق قبل مواجهة ضمك.

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في لقاء ضمك للضغط على مراكز المقدمة في الدوري السعودي والسعي للمنافسة على اللقب الموسم الحالي.

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وكان المولد قد عانى خلال الفترة الأخيرة بإلتواء في الكاحل أثرت على مشاركته خلال المباريات الماضية، حيث يدعم الراقي أمام ضمك.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من 10 مباريات حيث حقق الفوز في 6 وتعادل في 2 وتلقى هزيمتين.