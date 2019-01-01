مرتضى منصور يفتح النار على كهربا والخطيب ويوضح موقف النقاز وبوطيب

رئيس الزمالك يتهم نظيره في الأهلي بإشعال الفتنة بين جمهور الناديين

شن مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، مؤكدًا عدم قانونية تعاقد الأحمر مع محمود عبد المنعم "كهربا"، محذرًا من إشعال الفتنة بين جمهور الناديين.

الأهلي أعلن قبل يومين تعاقده رسميًا مع كهربا في صفقة انتقال حر قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بعدما فسخ تعاقده مع الأخير.

وقال مرتضى، خلال تصريحاته لقناة "الحدث اليوم": "سيتم إصدار بيان بشأن أزمة كهربا عقب مواجهة الفريق اليوم أمام طلائع الجيش، فلم يحدث في تاريخ الأهلي والزمالك أن تعاقد أحدهما مع لاعب الآخر وعقده لا زال به ثلاثة مواسم، الأهلي هو من ترك جمال عبد الحميد وحسام وإبراهيم حسن من قبل، والزمالك هو من ترك معتز إينو، خلافاتنا دائمًا كانت على لاعبي الفرق الأخرى، لكن ما حدث في صفقة كهربا هو بلطجة".

وأضاف: "عقد كهربا سارٍ مع الزمالك حتى عام 2022، نعم رفعنا اسمه من كشوفاتنا، لكن عقده مستمر، ما فعله محمود الخطيب هدفه الفتنة بين جمهور الناديين ولا يصح".

رئيس القلعة البيضاء تابع: "كهربا يزعم بطلان عقده مع الزمالك، أولًا عقده موثق باتحاد الكرة ودفعنا رسومه والدليل أن النادي البرتغالي لم يحصل إلا على بطاقة مؤقتة له، ثانيًا هو لعب معنا سنة وتلقى مستحقاته وفقًا لما هو متفق عليه في العقد الجديد، فكيف يزعم أن عقده غير قانونيًا حاليًا".

واستطرد: "الأهلي جعل من أفيس محطة لخطف كهربا، فاللاعب متواجد بمصر منذ شهرين، ولم يتقدم النادي البرتغالي بأي شكوى ضده وفقًا لاتفاق مسبق بينهم رفقة مدرب الزمالك السابق إيناسيو، ما حدث عيب، علاقتي وأسرتي قوية للغاية بحسام غالي؛ قائد الأحمر السابق، ومع ذلك لم نعرض عليه مطلقًا الانضمام للزمالك، لأن عقده سارٍ مع الأهلي، ولن أنسى موقف الخطيب مع أحمد الشناوي؛ حارس الأبيض السابق وبيراميدز الحالي، عندما جلسوا معه قبل لقاء القمة بـ24 ساعة في حضور تركي آل الشيخ، وبعدها فوت الشناوي المباراة للأهلي".

مرتضى منصور أكمل: "ترجمنا كل تصريحات كهربا عن المعاملة الجيدة التي يتلقاها بالزمالك، وأرسلناها في ملف إلى الاتحاد الدولي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن إمكانية عودة التونسي حمدي النقاز للفريق مرة أخرى بعدما أعلن فسخ تعاقده مع الأبيض، نظرًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من شهرين: "عندما ننتهي من مشكلة يدخلنا الإعلام في أخرى، الجميع شاهد حصول النقاز على مستحقاته حتى إبريل عام 2020، والآن هو يريد العودة، لكن الخائن لا مكان له عندنا، حتى لو هيجلب كأس العالم لنا، لأننا لا نسمح بلي ذراعنا، صفحة النقاز انتهت بالنسبة لنا".

وعن حقيقة فسخ تعاقد المهاجم المغربي خالد بوطيب: "عندما تعاقدنا مع بوطيب كان المهاجم الأول في منتخب المغرب، هو لاعب جيد ومحترم، وما فيه صالح للزمالك سنقوم به".