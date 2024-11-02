احذر جماهير الهلال تراقبك! .. سعود عبد الحميد يثير الجدل بـ"قلب" جديد للاعب النصر

ماذا يفعل سعود عبد الحميد؟

يبدو أن سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي، قد قرر اتخاذ خطوة جديدة إلى الخلف، في علاقته مع جماهير ناديه السابق، الهلال، بلقطة جدلية جديدة، تتعلق بمباراة الديربي أمام النصر.

الهلال تعادل مع النصر بهدف لمثله، على ملعب الأول بارك، في أسبوع الديربيات، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث تقدم آندرسون تاليسكا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى، قبل أن يتعادل سيرجي سافيتش بكرة رأسية في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وكان سعود عبد الحميد، قد أثار غضب جماهير الهلال، بعدما وجه إعجابًا بمنشور للمغربي سفيان رحيمي، هداف العين الإماراتي، بعدما أحرز (هاتريك) في مرمى الأزرق، خلال مباراة الجولة الثالثة من بطولة دوري النخبة الآسيوية، والتي انتهت بفوز ملحمي للهلال بنتيجة (5-4)، على ملعب هزاع بن زايد.

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وقرر سعود أن يعيد الكرّة مجددًا، بوضع (قلب) على منشور لظهير النصر، نواف بوشل، خلال مباراته أمام الهلال، ليزيد تعقيد الأمور حول علاقته بجماهير الأزرق، خاصة بعد رحيله عن النادي في موسم الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، بالانتقال إلى صفوف روما الإيطالي.

ومنذ انتقاله إلى روما، شارك سعود عبد الحميد في مباراتين فقط ببطولة الدوري الأوروبي، إلا أنه بقي حبيسًا على مقاعد البدلاء خلال 9 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.