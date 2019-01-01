سعود آل سويلم يرد على تكريم صفوان السويكت

دمة النصر وجماهيره شرف كبير لا يقدر بثمن وهي مسؤولية عظيمة

وجه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق رسالة خاصة إلى صفوان السويكت الرئيس الحالي على الدعوة التي تلقاها للتكريم من قبل الإدارة الحالية.

آل سويلم غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "كل الشكر للأخ صفوان السويكت على مبادرته وهذا ليس مستغرب على العالمي وثقافته الراسخة تجاه من خدموه".

سويلم أضاف : "خدمة النصر وجماهيره شرف كبير لا يقدر بثمن وهي مسؤولية عظيمة، ولذلك... تكريمي هو المحافظة على لقب الدوري، وتحقيق السوبر إن شاء الله واسعاد جماهير الشمس".

وكان السويكت قد أعلن في وقت سابق عن تكريم رئيس العالمي السابق، سعود السويلم تقديرًا على مجهوده مع الفريق في الموسم الماضي.

وكتب صفوان السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله.. أخي سعود وفريق عمله يستحقون التكريم على الموسم الاستثنائي”.

وتابع تغريدته قائلًا: “ويسرني إنشاء لجنة برئاسة الأخوين عبدالرحمن الحلافي وعبدالعزيز بغلف لترتيب هذا الحفل، وأرجو من أخي سعود السويلم تحديد الموعد المناسب له لإقامة الحفل، أدام الله أفراح النصر”.

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يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة رئاسة السويلم قد توج بالنسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 70 نقطة، بعد منافسة قوية من نادي الهلال.