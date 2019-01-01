سعفان الصغير: أسعدنا جماهير الإسماعيلي

مدرب حراس المرمى في الإسماعيلي يُدافع عن محمد فوزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى سعفان الصغير مدرب حراس المرمى في الإسماعيلي دعمه الكامل لحارس مرمى الفريق خلال مواجهة الأهلي "محمد فوزي"، مؤكدًا أن الجميع معرض للخطأ.

وأخطأ محمد فوزي التعامل مع تمريرة صالح جمعة الطولية ليستغل وليد أزارو الأمر ويُسجل هدف التقدم للأهلي، قبل أن ينجح كريم بامبو في إدراك التعادل الذي حرم الأهلي من نقطتين مهمتين في صراعه مع الزمالك على لقب الدوري.

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وقال سعفان بعد المباراة أن فريقه أهدر العديد من الفرص أمام الأهلي وأنهم بهذا التعادل أسعدوا جماهير الإسماعيلي، مضيفًا "فقدان النقطة في هذا التوقيت من المنافسة صعب بالطبع على الأهلي، لكنه يُسعد جماهير الإسماعيلي بالتأكيد".

"محمد فوزي حارس ممتاز ولعب مباراة جيدة أمام الأهلي، أي حارس معرض للخطأ، هو أخطأ قليلًا بالخروج من مرماه أمام أزارو، إذ لم يكن توقيته صحيحًا".

سعفان أكد أخيرًا أنه لم يكن ليحزن لو انتهى اللقاء بخسارة الإسماعيلي بهدف دون رد لأن اللاعبين قدموا ما عليهم خلال المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل 1-1.