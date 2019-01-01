حسام البدري: أتمنى فوز الأهلي بالدوري المصري

ويعد بصفقات قوية لبيراميدز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تمنى حسام البدري رئيس نادي بيراميدز تتويج الأهلي بالدوري المصري، مؤكدًا في نفس الوقت أن ناديه سيضم العديد من اللاعبين خلال الصيف استعدادًا للمشاركة القارية.

وضمن بيراميدز اللعب في بطولة قارية الموسم القادم، سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقد سبق أن قال مالكه تركي آل الشيخ أن صفقات النادي للموسم القادم ستتجاوز قيمتها الـ800 مليون جنيه مصري.

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البدري تحدث لقناة أون سبورت مؤكدًا أن النادي سيُضيف العديد من اللاعبين في قائمته للموسم القادم، خاصة بعد ضمانهم اللعب في أفريقيا.

وحين سُئل عن لقب الدوري المصري الذي يتصارع عليه بشراسة الأهلي والزمالك، قال "لا أستطيع تحديد الفريق الذي سيفوز باللقب، سواء الأهلي أو الزمالك".

أضاف "لكنني أهلاوي بالطبع، ولذا بالتأكيد أتمنى تتويج الفريق بالدوري".

وأتم حديثه مقيمًا تجربة بيراميدز هذا الموسم بالإيجابية، ومؤكدًا أن النادي أصبح إضافة كبيرة للكرة المصرية وأن جميع المصريين عليهم الشعور بالسعادة بهذا الفريق الذي قدم للمنتخب المصري 5 لاعبين.