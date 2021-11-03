"سعر هالاند سيصل إلى 300 مليون يورو"

تنبأ وكيل الأعمال الألماني الشهير فولكر ستروث، وكيل أعمال توني كروس بصفقة بيع مهاجم المنتخب النرويجي، إرلينج هالاند الصيف المقبل.

وارتبط اسم هالاند بالانتقال إلى العديد من الأندية على مدار الفترة الماضية، أبرزها برشلونة وريال مدريد من إسبانيا، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويمتلك المهاجم النرويجي عقدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني، ينتهي بحلول 30 يونيو 2023، ويمكن كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده الصيف المقبل من أجل التعاقد معه.

ماذا قال ستروث عن هالاند؟

يعتقد وكيل الأعمال الشهير أن رحيل اللاعب عن نادي بوروسيا دورتموند سيكلف النادي الذي يرغب في التعاقد معه نحو 300 مليون يورو.

وقال ستروث في تصريحات لـ "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن صفقة الانتقال ستتم في 2022".

وفيما يتعلق بثمن الانتقال، قال ستروث: "هالاند لديه شرط جزائي في عقده، الحزمة الكاملة متضمنة الراتب لمدة 5 أعوام وعمولة الوكيل على الأرجح ستتراوح بين 250 إلى 300 مليون يورو".

وأضاف: "لو كان بايرن ميونخ يمتلك هذا المبلغ فأعتقد أنه لن يقدم على هذا الأمر، سيكون أشبه بالجحيم لو حصل لاعب في ألمانيا على 50 مليون يورو".

واختتم: "هالاند لن يقرر مستقبله على أساس المال سيكون لديه حسابات أخرى".

هل يصبح بذلك هالاند أغلى لاعب في العالم؟

إذا تمت بالفعل ودفع أي نادٍ مبلغ 300 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات هالاند، فإنه سيصبح بذلك الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وسيتخطى بذلك البرازيلي نيمار هو الأغلى في تاريخ كرة القدم الآن، بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017، قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني.

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