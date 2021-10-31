"ليفاندوفسكي وهالاند معًا؟ الأمر سخيف وليس ممكنًا"!

استبعد كارل هاينز رومينيجه الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني احتمال أن يشكل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثنائيًا هجوميًا مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند في النادي البافاري.

وارتبط هالاند خلال الفترة الماضية بالرحيل عن بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل، في ظل رغبة عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته.

وجود موهبة مثل هالاند في الدوري الألماني أمر لا يخفى على بايرن ميونخ، الذي نجح دائمًا في استقطاب أبرز نجوم المسابقة إلى صفوفه.

لكن رومينيجه، وفي مقال كتبه لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد استبعد فكرة انضمام هالاند إلى بايرن ميونخ، مؤكدًا أن الأمر سيكون سخيفًا.

ماذا قال رومينيجه؟

وجاء في مقال أسطورة بايرن ميونخ عن انضمام هالاند إلى النادي البافاري: "أعتقد أن هذا هراء، إنه غير ممكن".

ويأمل رومينيجه أن يمدد ليفاندوفسكي عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد يونيو 2023.

وأوضح: "أنا مقتنع بأن بايرن يعرف قيمة ليفاندوفسكي، إنه يتبع أسلوب حياة احترافي للغاية، ويمكن له أن يقدم أداءً على أعلى مستوى لفترة أطول، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وحسب رومينيجه، فإن أسلوب لعب بايرن ميونخ الحالي قد لا يتماشى في حالة وجود هالاند وليفاندوفسكي معًا في الفريق، وأنه من غير المعقول أن يصبحا ثنائيًا ناجحًا.

وأضاف: "نظام اللعب الذي شهد أنجح عقد في تاريخ النادي بفضل لاعب واحد في الهجوم لن يتم التخلي عنه".

أسطورة ألمانيا يرى أنه ليس من المؤكد أن يرحل هالاند عن بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل، خاصة بعدما أخبره هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي في دورتموند بأنه "متفائل تمامًا" ببقاء هالاند مع الفريق.

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