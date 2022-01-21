سعر ديمبيلي يغري مانشستر يونايتد ونيوكاسل لضمه في يناير

حدد نادي برشلونة الإسباني، مطالبه المادية، من أجل التخلي عن الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عقد ديمبيلي ينتهي مع برشلونة في يونيو المقبل، ولم يتم التوصل لأي اتفاق حول التجديد حتى الآن، بسبب المطالب المالية للاعب.

ويريد صاحب الـ24 سنة البقاء حتى نهاية عقده بالمجان، ولكن النادي الكتالوني أعلنها صريحة بالتخلي عنه في يناير.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكدت أن برشلونة يطلب 20 مليون يورو لبيع ديمبيلي خلال هذا الشهر بدلًا من خسارته بالمجان.

وهو ما يجذب أنظار العديد من الأندية، على رأسها نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد على وجه التحديد.

ويجب على أي من الناديين تلبية مطالب موسى سيسوكو وكيل ديمبيلي من أجل ضمه، بدفع راتب سنوي قيمته 20 مليون يورو، بالإضافة لمكافأة توقيع ضخمة قدرها 40 مليون يورو.

يذكر أن ديمبيلي لعب 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بكل البطولات، ونجح في التسجيل مرة واحدة وصنع هدفين.

اقرأ أيضًا ..