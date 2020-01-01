سعد سمير يكشف كواليس رفع اسمه من قائمة الأهلي ويؤكد: لم أفكر للتجديد

سعد سمير يكشف تفاصيل تجديده الأخير مع النادي الأهلي

أكد مدافع الأهلي المصري، سعد سمير، أنه لم يستغرق وقتًا طويلًا للتفكير في التجديد للفريق الأحمر، معربًا في ذات الوقت عن سعادته بالتواجد مع القلعة الحمراء لفترة جديدة في مسيرته الكروية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، قد قام بالتوقيع مؤخرًا على عقد جديد مع نادي القرن، يستمر بموجبه مع الفريق لثلاث سنوات مقبلة.

وقال سمير في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "التواجد داخل النادي الأهلي يعد شرفًا كبيرًا لي، لقد قدم هذا الكيان الكبير بالنسبة لنا الكثير، وكوني أحد اللاعبين الذين ترعررعوا داخل النادي منذ 11 سنة، فالتجديد لم يستغرق مني أي وقت على الإطلاق".

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وأضاف: "يجب أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذي تتواجد فيه، وهو الأمر الذي أشعر به بالطبع، نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربطني بجماهير الأهلي".

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وتطرق اللاعب للحديث عن كواليس التجديد، مشيدًا بموقف إدارة النادي معه وخاصةً الرئيس محمود الخطيب.

وقال سعد في هذا الشأن: "كان موقف الأهلي معي إيجابيًا للغاية منذ البداية، والأمر جاء في نفس توقيت إصابتي، وتلقيت دعمًا كبيراً من الكابتن محمود الخطيب وكذلك مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وهو أمر رفع معنوياتي كثيرًا".

وأكمل: وعندما طلب النادي مني رفع اسمي من القائمة لقيد كهربا رحبت على الفور، خاصةً وأن إصابتي كانت تحتاج لفترة استشفاء تتراوح بين 8 و9 أشهر".

وتابع: "أنا سعيد بتقدير الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ومجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وجميع المسؤولين، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي وإدارته، التي تقدر أبناء النادي وتضعهم في المكانة التي يستحقونها",

كما تحدث اللاعب عن عودة النشاط الرياضي في مصر، وقال: "عودة النشاط بقرار من الدولة أمر إيجابي للغاية، ونحن اعتدنا احترام قرارات الدولة التي ترغب في عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في كل المجالات، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يحفظ الله الجميع من وباء كورونا".

ووجه سعد سمير في الختام رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء قائلًا: "ندرك جيدًا أن مفتاح سعادة جماهير الأهلي هو حصد البطولات والوجود دائمًا على منصات التتويج، وهو ما تعاهدنا عليه جميعًا داخل الفريق من أجل هذه الجماهير الوفية في كل مكان".