رسميًا .. طاهر محمد طاهر أهلاوي بعد تنازله عن جزء من مستحقاته

لاعب المقاولون العرب ونجم منتخب الشباب يوقع للأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا، اليوم الخميس، انضمام طاهر محمد طاهر؛ لاعب المقاولون العرب، إلى صفوفه لمدة خمس سنوات مقبلة.

مسؤولو القلعة الحمراء كانوا قد اتفقوا على كافة تفاصيل الصفقة قبل أيام إلا أنه كان يتبقى حسم الأمور المادية الخاصة باللاعب معه.

أخبار الأهلي اليوم | التراجع عن ضم نجم صن داونز ونصيحة رضا عبد العال لفايلر

المزيد من الفرق

وأوضح أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي، أن طاهر تنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية التي سوف يحصل عليها من الأهلي لنادي المقاولون، من أجل تحقيق رغبته بارتداء الفانلة الحمراء.

وقال توفيق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "طاهر سعيد للغاية بانتقاله للأهلي وأظهر إيجابية واضحة في عملية التفاوض، وموقفه بالتنازل عن جزء من المال لناديه يحسب له".

وأضاف: " العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس ذئاب الجبل، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور".

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا تألق خلال مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا للشباب الأخيرة، لتنهال عليه العروض بعدها.

طاهر خاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري الفرنسي من بوابة نادي لوهافر، استمرت موسم وحيد على سبيل الإعارة عام 2016.