سرقة في ريال مدريد باستخدام طريقة الهبوط على سطح القمر

اللصوص قاموا باستخدام طريقة مبتكرة

واقعة غريبة من نوعها حدثت في أحد المتاجر التابعة لنادي ريال مدريد الإسباني، بقيام مجموعة من اللصوص بمحاولة سرقته.

المجموعة المكونة من 7 أشخاص، قامت باقتحام المتجر الموجود بملعب سانتياجو برنابيو، بعدما قاموا باستخدام طريقة الهبوط على سطح القمر.

موقع "Vozpópuli" الإسبانية كشف عن قيام المجرمون بوضع سيارة في نافذة المتجر، من أجل سرقة العديد من الأشياء مثل الملابس والقمصان والقبعات.

وأشارت إلى أن المجرمين قاموا بختم السيارة على نافذة المتجر، وسرقوا بعض الأشياء قبل الهروب في سيارتين لتحضر الشرطة في مكان الجريمة من أجل التحقيق.

وعندما وصلت الشرطة وجدت السيارة المستخدمة في الهبوط، لا تزال محصورة أمام زجاج المبني وفقًا لموقع ريال مدريد، والذي أكد أن هذا المتجر يشغل مساحة 700 متر مربع موزعة على طابقين.

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ويحتوى المتجر كذلك على مجموعة كاملة من المنتجات الرسمية لريال مدريد، منها أدوات التدريب والملابس وكل شيء يخص النادي.

وتأتي هذه الواقعة خلال عمليات التجديد المستمرة في ملعب سانتياجو برنابيو، والتي بدأت في 2019 وأجبرت ريال على خوض مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الموسمين الأخيرين.