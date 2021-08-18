أشرف حكيمي وسيلة ريال مدريد الجديدة للتعاقد مع مبابي!

مساعي حثيثة من ريال مدريد..

آمال ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي لا تتوقف، والآن هناك وسيلة جديدة لتحقيق هذه الغاية وهي نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، الذي لا ينسى الأيام الخوالي له في سانتياجو برنابيو وقد يساهم بصورة أو بأخرى في وصول الفرنسي إلى كتيبة كارلو أنشيلوتي.

هذا ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، والتي زعمت أن العلاقة القوية التي بدأت تربط حكيمي ومبابي في الأسابيع الماضية داخل جدران باريس سان جيرمان قد تتسبب في زيادة فرص ريال مدريد للحصول على توقيع المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا.

وكان مبابي عبر إنستجرام قد نشر أكثر من صورة له رفقة أشرف حكيمي وظهر معه في أكثر من مناسبة ناعتًا إياه بـ"أخيه"، كما احتفلا سويًا بطريقة جديدة عند تسجيل الفرنسي في شباك ستراسبورج بالمباراة التي فازت بها كتيبة ماوريسيو بوتشيتنو برباعية لهدفين.

الانسجام الواضح بين الثنائي يأتي نتيجة إتقان مبابي للغة الإسبانية التي يتحدث بها حكيمي، وجزء منه يتعلق بالعلاقة بين الثنائي على أرض الملعب أيضًا.

آس تؤمن أنه من المنطقي أن يقوم مبابي بسؤال حكيمي عن الأجواء في ريال مدريد ورأيه في تلك الخطوة إن أخذها، خصوصًا وأن المغربي الدولي قضى في جدران نادي العاصمة الإسبانية وقتًا طويلًا ولديه علاقات ممتدة حتى الآن هناك.

رأي حكيمي في اللوس بلانكوس دائمًا ما أتى إيجابيًا وسيظل هكذا، ولطالما أعرب عن آماله في أن يعود مرة أخرى إلى النادي الإسباني، لذلك فالمتوقع أن تكون وجهة نظره إيجابية حيال الملكي، وبالتبعية تزيد من رغبة مبابي في الوصول إلى هناك.

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لم يكن حكيمي هو اللاعب الأول لريال مدريد الذي يقوم بهذا الأمر، فقد سبقه كريم بنزيما في معسكر منتخب فرنسا لبطولة يورو 2020، لكن الفارق بأن مهاجم الريال أعلنها صراحة أنه يدعو نجم بي آس جي للانضمام إليه في الميرينجي قريبًا.

ولا يزال مستقبل مبابي مبهمًا إلى حد كبير، فتتباين الأنباء الواردة من الصحف الأوروبية حيال تجديد عقده مع باريس أو انتقاله إلى الريال، فتارة يظهر قريبًا للغاية من سانتياجو برنابيو، وتارة أخرى يبدو على وشك تجديد إقامته بملعب حديقة الأمراء.

الجدير بالذكر أن حكيمي هو أحد أبناء أكاديمية شباب ريال مدريد، وأخذ يتدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول في 2017 وخاض معهم 17 مباراة، ثم انتقل معارًا إلى بوروسيا دورتموند لعامين وبعد ذلك باعه فلورنتينو بيريز إلى إنتر نظير 40 مليون يورو العام الماضي.

كما تجدر الإشارة إلى أن حكيمي البالغ من العمر 22 عامًا وصل إلى باريس سان جيرمان هذا الموسم نظير 60 مليون يورو بعد عام ناجح للغاية في إنتر حقق خلاله لقب الدوري الإيطالي للنيراتزوري للمرة الأولى منذ عشر سنوات.