"سخر بتغريدة الأندية الصاعدة" .. إعلامي أهلاوي يثأر من الشباب بعد ريمونتادا الكلاسيكو!

الأهلي يقلب الطاولة على الشباب في قمة الجولة 31 من دوري روشن السعودي..

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بعنوان الثأر، رد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرّب من البيت الأهلاوي، على الرسالة الساخرة التي نشرها نادي الشباب، قبل مباراة الكلاسيكو في دوري روشن السعودي.

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ونجح الأهلي في قلب تأخره بهدف للفوز على الشباب بنتيجة (2-1)، من معقل الشباب بالرياض، في قمة الجولة 31 من مسابقة الدوري السعودي، ليصبح الراقي على أعتاب التأهل إلى بطولة دوري النخبة الآسيوي.

وقبل المباراة، سخر الشباب من الأهلي، الصاعد إلى دوري المحترفين هذا الموسم، بعد خوض الموسم الماضي في دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، في تغريدة قال فيها "12 نقطة حصدها (كبير العاصمة) هذا الموسم أمام (الأندية الصاعدة) لدوري المحترفين، والهدف هو وصولنا إلى النقطة 15 مساء السبت".

وعلق الإعلامي وليد سعيد على رسالة الشباب، بتغريدة ساخرة عبر منصة (إكس)، قال فيها "لم يخسر الأهلي أي مباراة خلال هذا الموسم أمام الأندية التي لا تمتلك جماهيرية. هاردلك للجماهير خسارة نقطتي الذهاب بالتعادل"، في إشارة إلى تعادل الفريقين سلبيًا خلال مباراة الدور الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة من 31 مباراة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، ويصبح بحاجة لثلاث نقاط فقط، في جولاته الثلاث المقبلة، من أجل التأهل رسميًا إلى دوري النخبة الآسيوي، برفقة الهلال والنصر، صاحبي المركزين الأول والثاني.

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في المقابل، تجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة من 31 مباراة، موقعًا على خسارته الثانية عشرة هذا الموسم في الدوري السعودي.

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