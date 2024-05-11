الأهلي يثأر للاتحاد ويسترد الثلاث نقاط من فم ليث الشباب بثنائية في دوري روشن

الأهلي يقلب الطاولة على الشباب ويفوز بهدفين لهدف

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حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 58 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشباب عند 41 نقطة في المركز التاسع، بترتيب دوري روشن السعودي.

وبذلك يثأر الأهلي لجاره الاتحاد من الشباب، بعدما فاز الليوث على النمور في مباراة الجولة 29 بثلاثية مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

تقدم النجم البلجيكي يانيك كاراسكو بالهدف الأول لنادي الشباب بالدقيقة 19 من عمر المباراة، بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، على يمين السنغالي إدوارد ميندي الذي فشل في التصدي لها.

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وسجل رياض محرز هدفًا في الدقيقة 40، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل، حيث أظهرت الإعادات صحة قرار الحكم.

وبعد مجهود فني وفردي رائع من جانب رياض محرز، مرر الكرة إلى فرانك كيسييه خارج منطقة الجزاء، الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى صاروخية في مرمى الشباب بالدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

واستغل المهاجم فراس البريكان خطأ المدافع إيجور سانتوس، وضغط عليه واستخلص منه الكرة، ليمررها إلى روبرتو فيرمينو الذي سدد الكرة في مرمى الشباب معلنًا تقدم الأهلي بالهدف الثاني.

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