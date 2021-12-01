سجن لاعب تونسي بسبب اغتصابه لصديقه!

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اتخاذ القضاء قرارًا بإيداع لاعبًا دوليًا سابقًا في السجن، بتهمة اعتصابه وتعديه جنسيًا على أحد أصدقائه، خلال تجمع شهد وجود 7 أشخاص.

وكانت صحيفة "الشروق" التونسية قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن قيام وحدات أمن ولاية أريانة، بالقبض على لاعب سبق له ولعب بنادي الإفريقي، بتهمة تعاطي المخدرات واغتصاب شاب في منزله.

وأشار راديو "أي إف إم" التونسي، إلى أن مصدرًا قضائيًا أكد على أن لاعبًا دوليًا سابقًا، سبق له الاحتراف خارج تونس، صدرت في شأنه بطاقة إيداع في السجن، من جانب قاضي التحقيق بمحكمة أريانة.

وأكد الراديو على أنه أثناء تجمع 7 أشخاص، من بينهم لاعب الإفريقي السابق، داخل إحدى الشقق، عقدوا جلسة خمرية وقاموا باستهلاك كمية من المخدرات.

وتعرض صديق اللاعب لحالة إغماء، وعندما استفاق من غيبوبته وجد أنه قد تعرض للاغتصاب، وبعدها قام برفع شكوى إلى القضاء ضد لاعب الإفريقي السابق.

واتخذ قاضي قاضي التحقيق بمحكمة أريانة قرارًا بإيداع اللاعب السابق في السجن، مع مواصلة التحقيقات حول تلك الواقعة.

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وقامت السلطات التونسية بالقبض على 5 أشخاص من الذين تواجدوا في تلك الواقعة، وذلك بتهمة تعاطي المخدرات، وتم إطلاق سراحهم باستثناء اللاعب، بعد تأجيل الجلسة إلى مطلع شهر فبراير المقبل.