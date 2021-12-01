"المنع والتذيل ومصارعة الهبوط .. أبرز إنجازات إدارة الأهلي الحالية"

سخر الإعلامي الرياضي علي الزهراني، من إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بعد الأزمات التي يمر بها الراقي خلال الفترة الماضية، وزيادة أزمات ومشكلات النادي.

الأهلي يعاني في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط، ويفصله عن الاتحاد المتصدر 11 نقطة.

الزهراني كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يسخر فيها من إخفاقات إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي خلال الفترة الحالية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أبرز وأهم إنجازات الإدارة الحالية: مُنع الأهلي من التسجيل بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وحاز النادي على المركز الأخير في تصنيف الحوكمة".

الإعلامي السعودي تابع: "اتجهت كرة القدم وأغلب الألعاب ولا تزال صوب الطريق المنحدرة والمنافسة على الهبوط"، في إشارة إلى الأزمات التي يعاني منها النادي.

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وتولى ماجد النفيعي رئاسة النادي الأهلي، بعد نجاحه في الانتخابات التي أجريت خلال شهر مايو الماضي، بعد منافسة مع زياد اليوسف على منصب الرئاسة.

أبرز وأهم إنجازات الإدارة الحالية :-

- مُنع الأهلي من التسجيل بقرار الفيفا .

- حاز النادي على المركز الأخير في تصنيف الحوكمة.

- اتجهت كرة القدم وأغلب الألعاب ولا تزال صوب الطريق المنحدرة والمنافسة على الهبوط . — علي الزهراني (@Ali1alzhrani) December 1, 2021

وكان ماجد النفيعي قد تولى رئاسة الأهلي من قبل عام 2018 خلال الفترة من أبريل حتى نهاية العام في شهر ديسمبر، ليرحل عن منصبه ويتولى المسؤولية خالد بترجي مؤقتًا وقتها.