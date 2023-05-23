"سجدة هنري" التي أنقذت كريستيانو رونالدو من أكبر كذبة ضد النصر

النصر بين سجدة كريستيانو رونالدو وتيري هنري

قدّم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، واحدة من أفضل مبارياته مع نادي النصر؛ ليقوده للفوز (3-2) على الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وبهذه النتيجة، حافظ النصر على حظوظه في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة، وبفارف 3 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

وسجل رونالدو، الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 54؛ ليفاجئ العالم أجمع بـ"السجود" شكرًا لله؛ وذلك خلال احتفاله مع زملائه في الفريق.

وبخلاف الهدف، يملك اللاعب أرقامًا رائعة أمام الشباب؛ حيث سدد 4 مرات، مع صناعته فرصة محققة للتسجيل، ولمسه للكرة 37 مرة، مع نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 85%.

وهذا السجود التاريخي؛ يأتي كأول رد من الأسطورة البرتغالية، على تقارير فسخ عقده مع العالمي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، حتى مع تهديدات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقافه 4 أشهر وتغريمه ماليًا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب كريستيانو رونالدو، في العودة إلى أوروبا في أسرع وقتٍ ممكن؛ لعدم قدرته على العيش في المملكة العربية السعودية.

سجدة تيري هنري تكشف أكبر كذبة ضد كريستيانو رونالدو

ويتذكر العالم أجمع، سجود النجم الفرنسي الكبير تيري هنري، أثناء لعبه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، وذلك قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

ووقتها زعم البعض أن هنري، يسجد لـ"تقبيل" أرضية ملعب "الهايبيري" والذي كان يحتضن مباريات أرسنال وقتها، قبل الانتقال إلى استاد الإمارات الجديد.

وصحيفة "وورلد سوكر" اليابانية نقلت عن المهاجم الفرنسي وقتها، أنه لديه العديد من الأصدقاء المسلمين، كما أنه قام بدراسة الدين الإسلامي، الذي يحترمه كثيرًا.

ويبدو أن رونالدو مثل هنري، تأثر بالوسط المحيط به؛ وهو ما ظهر في سجوده، والذي يؤكد أيضًا تأقلمه مع العيش في المملكة العربية السعودية؛ وعدم صحة فسخ عقده، كما تدعي التقارير.