رغم الإيقاف والغرامة .. كريستيانو رونالدو يقرر الرحيل عن النصر ويعود لأوروبا

مفاجأة صادمة من الإعلام الإسباني

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مفاجأة صادمة تخص مستقبل نجم النصر كريستيانو رونالدو، حيث أكدت رغبته في الرحيل عن الدوري السعودي والعودة إلى أوروبا.

النصر كان قد وقع مع رونالدو خلال يناير الماضي عقدًا يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا، ورغم حالة الاستقرار التي يعيشها اللاعب في الرياض إلا أن البعض بدأ يتحدث عن مستقبله وإمكانية رحيله بعد الفشل الرياضي الذي صاحب الفريق حتى الآن، حيث خسر كأس السوبر السعودي وكذلك كأس الملك ويبتعد عن الاتحاد في صدارة دوري روشن بـ3 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

الصحيفة الإسبانية قالت في نسختها الصادرة صباح اليوم "رونالدو لم يعد يحتمل الأمر ويُريد الرحيل عن السعودية، لقد أدرك حقيقة النادي والوضع في البلاد خاصة من حيث البنية التحتية الرياضية واختلافها عن أوروبا. لقد بدأ المقربون منه الحديث عن ذلك بهدف واضح وهو القدرة على المغادرة والعودة إلى أوروبا من جديد".

وأوضحت الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا أن رونالدو يرغب في فسخ عقده مع النصر من جانب واحد رغم أن ذلك سيُعرضه للإيقاف لمدة 4 أشهر وكذلك سيُلزمه بدفع تعويض مالي ضخم للنادي، إذ يتبقى في عقده عامان كاملان.

يُشار إلى أن رونالدو استطاع إحراز 13 هدفًا وصناعة هدفين خلال 17 مباراة له مع النصر في جميع بطولات الموسم.