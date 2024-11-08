ستيفن جيرارد: "لم أصل لمرحلة الإقالة بعد" .. ومدرب الهلال يشكك في التحكيم ويحذر منتخب السعودية!

غضب كبير ضد جيرارد يقابله إشادة مستمرة بجيسوس..

كشف الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، عن ما اعتبره "سبب" خسارة فريقه ضد عملاق الرياض الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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الاتفاق خسر (1-3) ضد الهلال، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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جيرارد قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أود استخدام الأعذار بعد الهزيمة؛ لكننا نواجه ضغط كبير في المباريات، ويجب علينا أن نتحمل المسؤولية، ونستمر في تصحيح الأخطاء".

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وعلى الرغم من سوء النتائج ومطالبات الجماهير برحيله.. اعتبر الأسطورة الإنجليزية أنه لم يصل لمرحلة "الإقالة" من منصبه في الاتفاق بعد، معتبرًا أنه في أعقاب عودة اللاعبين المصابين إلى الفريق، ستتحسن النتائج كثيرًا؛ على حد قوله.

ويحتل الاتفاق المركز "الحادي عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 11 نقطة من 3 انتصارت وتعادلين مقابل 5 هزائم؛ بعد مرور 10 جولات - حتى الآن -.

ومن ناحيته.. هاجم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، طاقم تحكيم مباراة فريقه ضد الاتفاق؛ قائلًا: "هل رأيتم طريقة التدخل على سالم الدوسري؟!.. اللعبة كانت تستحق طرد".

وتعرض سالم الدوسري لـ"إصابة قوية"، في الربع ساعة الأخيرة من المباراة؛ بعد تدخل عنيف للغاية من مشعل صبياني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ليخرج ساحر الهلال على "نقالة طبية".

وحذر جيسوس منتخب السعودية، من ضم سالم في فترة التوقف الدولي القادم، بعد هذه الإصابة القوية، لأنه سيكون أمرًا خطيرًا للغاية؛ لافتًا إلى أن مدة غياب اللاعب ستتضح في أعقاب الفحوصات والأشعة التي سيخضع لها، قي الساعات القادمة.

ولم يتوقف المدير الفني البرتغالي عند ذلك.. حيث هاجم الطاقم التحكيمي أيضًا، بسبب ركلة الجزاء المحتسبة لمصلحة الاتفاق؛ بقوله: "هُناك قرارات فيها شك تحتسب بسهولة للفرق التي تنافسنا، أما نحن لا.. كان لنا ضربة جزاء في مباراة النصر تم التغاضي عنها".

وبخصوص الفوز ضد الاتفاق.. أكد المدير الفني البرتغالي أنه كان يعلم صعوبة اللقاء، بسبب اعتماد الخصم على طريقة لعب "دفاعية"، مشيرًا إلى أنه طلب من لاعبيه أن يتبادلوا الكرة بشكل أسرع؛ من أجل تفكيك هذا التكتل، وهو ما حدث بالفعل.

جدير بالذكر أن الهلال استعاد صدارة جدول ترتيب دوري روش السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل، وبفارق نقطة وحيدة فقط ع نادي الاتحاج "الوصيف"، بعد مرور 10 جولات.