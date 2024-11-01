"الصلاة وراء قراري!" .. ستيفن جيرارد يرد على تغيير مواعيد تدريبات الاتفاق بسبب عشقه لليفربول

الأسطورة الإنجليزية أثار جدلًا كبيرًا..

يبدو أن الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، قرر "التراجع" عن تصريحاته السابقة، التي سببت "غضبًا كبيرًا" في الأوساط الرياضية بالمملكة.

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جيرارد أعلن في تصريحات سابقة، أنه لا يزال مرتبطًا "عاطفيًا" بالعملاق الإنجليزي ليفربول، رغم مرور العديد من السنوات على رحيله عن النادي؛ حيث يقوم بتحديد توقيت تدريبات الاتفاق، بناء على مواعيد مباريات الريدز.

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وردًا على الغضب السعودي ضده بعد هذه التصريحات.. قال الأسطورة الإنجليزية في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة: "نعم.. ليفربول يشكل جزءًا كبيرًا من حياتي؛ لكن همي الأول هو نادي الاتفاق".

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وشدد جيرارد على أنه يواجه العديد من التحديات الصعبة داخل الاتفاق، وبشكل يومي تقريبًا؛ لافتًا إلى أن جميع من هم "خارج النادي"، قد لا يعرفون نوعية هذه التحديات، الذي يجب عليه أن يتغلب عليها باستمرار.

وكشف ستيفن جيرارد عن 3 معايير تتحكم في قراره بتحديد "مواعيد" تدريبات الفريق الأول لكرة القدم؛ وهي: "درجات الحرارة، مواقيت الصلاة، وحالة لاعبي الاتفاق أنفسهم"؛ نافيًا أن يكون الأمر متعلقًا بمباريات ليفربول، على الرغم من تصريحاته السابقة.

وبخلاف تصريحاته.. يواجه جيرارد انتقادات عنيفة بسبب سوء أداء ونتائج الاتفاق، تحت قيادته؛ وآخرها توديع الفريق الأول لكرة القدم، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة المفاجئة أمام الجبلين (1-3).

جدير بالذكر أن جيرارد البالغ من العمر 44 سنة، تولى تدريب نادي الاتفاق في صيف عام 2023؛ محققًا 17 انتصارًا فقط مقابل 14 تعادلًا و15 هزيمة، خلال 46 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، حتى الآن.