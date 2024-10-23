بسبب مباريات ليفربول .. ستيفن جيرارد يكشف عن قرار مفاجئ في الاتفاق ويعترف بـ"غضب اللاعبين منه"!

جماهير الاتفاق "غير راضية" عن عمل ستيفن جيرارد..

على الرغم من مرور 6 سنواتٍ ونصف، على رحيل الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، عن العملاق المحلي ليفربول؛ إلا أنه لا يزال "مهووسًا" بهذا الكيان الرياضي الكبير.

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جيرارد أحد أبناء نادي ليفربول؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية كـ"لاعب"، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في صيف عام 1998، والذي مثّله حتى 2015، عندما انتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

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وبعد اعتزاله كرة القدم في 2017.. أشرف جيرارد على تدريب فريقي تحت 18 و19 سنة في نادي ليفربول، قبل أن يتولى منصب المدير الفني لجلاسكو رينجرز الاسكتلندي، ثم أستون فيلا الإنجليزي، وأخيرًا الاتفاق السعودي منذ صيف 2023 وحتى الآن.

وفي هذا السياق.. كشف جيرارد في تصريحات لـ"The Redmen TV"، عن أنه لا يزال حريصًا على متابعة جميع مباريات ليفربول المحلية والقارية، على الرغم من الرحيل عن النادي منذ سنواتٍ عديدة.

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وأشار الأسطورة الإنجليزية إلى أنه يحدد مواعيد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بناءً على "مواعيد مباريات" ليفربول، في الأيام التي يلعب فيها العملاق الإنجليزي، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وأوضح ستيفن جيرارد أنه في بعض الأحيان، كان يجعل تدريبات الاتفاق الجماعية، في التاسعة أو العاشرة مساءً، حتى يستطيع متابعة مباريات العملاق الإنجليزي؛ وهو ما سبب غضب نجوم الفريق السعودي ضده.

جدير بالذكر أن جيرارد قاد نادي الاتفاق، في 44 مباراة رسمية منذ 2023 وحتى الآن؛ محققًا 17 انتصارًا مقابل 13 تعادلًا و14 هزيمة، في مختلف المسابقات.