ستيرلينج يعزز هجوم مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

ستيرلينج يعود لسيتي من جديد أمام ريال مدريد

أصبح رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي جاهزاً للمشاركة أمام ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره سيتي مساء الأربعاء في إطار ذهاب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان ستيرلينج، يعاني من إصابة في أوتار الركبة، منذ مباراة توتنهام قبل ثلاثة أسابيع، إلا أنه تماثل للشفاء وأصبح جاهزاً للعودة للملاعب من جديد.

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وتغيب صاحب الـ 25 عاماً عن فريقه، في مباراة ليستر سيتي الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة.

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ولعب الإنجليزي الدولي هذا الموسم، مع مانشستر سيتي 35 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 20 هدفاً وصنع 6 آخرين.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستكون يوم 17 مارس القادم، على ملعب الاتحاد.